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Nakliye kamyonunda cephanelik ele geçirildi: 2 gözaltı

Kayseri'de polis ekiplerinin nakliye kamyonuna düzenlediği operasyonda 40 adet kaçak tabanca ile şarjörü ele geçirildi.

Nakliye kamyonunda cephanelik ele geçirildi: 2 gözaltı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekiplerinin nakliye kamyonuna düzenlediği operasyonda 40 adet kaçak tabanca ile şarjörü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Malatya Yol Uygulama Noktasında durumundan şüphelendiği evden eve nakliyat yapan kamyonu durdurdu. Araçta arama yapan ekipler; 40 adet kaçak tabanca ile 40 adet şarjör ele geçirdi.

Kamyonette bulunan R.A. ve H.S. gözaltına alındı.

Nakliye kamyonunda cephanelik ele geçirildi: 2 gözaltı
Nakliye kamyonunda cephanelik ele geçirildi: 2 gözaltı
Nakliye kamyonunda cephanelik ele geçirildi: 2 gözaltı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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