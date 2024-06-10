Nakliye kamyonunda cephanelik ele geçirildi: 2 gözaltı
Kayseri'de polis ekiplerinin nakliye kamyonuna düzenlediği operasyonda 40 adet kaçak tabanca ile şarjörü ele geçirildi.
Kayseri’de polis ekiplerinin nakliye kamyonuna düzenlediği operasyonda 40 adet kaçak tabanca ile şarjörü ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Malatya Yol Uygulama Noktasında durumundan şüphelendiği evden eve nakliyat yapan kamyonu durdurdu. Araçta arama yapan ekipler; 40 adet kaçak tabanca ile 40 adet şarjör ele geçirdi.
Kamyonette bulunan R.A. ve H.S. gözaltına alındı.