Nakliye ücretleri artınca tehlikeli çözüm:Demir korkulukları motosikletle taşıdılar
Eskişehir Bağları'nda kaydedilen görüntüde motosiklet üzerindeki şahısların taşıdığı demir korkuluk başka bir sürücü tarafından kaydedildi.
Melikgazi İlçesi’nde ilerleyen motosiklette iki kişi olduğu görüldü. Sürücü ile yolcu arasında taşınan 3-4 metrelik demir korkuluk çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Caddenin büyük bölümünü kaplayan demir parmaklığı taşıyan motosikletteki iki kişi daha sonra gözden kayboldu.