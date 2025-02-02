  • Haberler
  • Gündem
  • Nakliye ücretleri artınca tehlikeli çözüm:Demir korkulukları motosikletle taşıdılar

Nakliye ücretleri artınca tehlikeli çözüm:Demir korkulukları motosikletle taşıdılar

Eskişehir Bağları'nda kaydedilen görüntüde motosiklet üzerindeki şahısların taşıdığı demir korkuluk başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Nakliye ücretleri artınca tehlikeli çözüm:Demir korkulukları motosikletle taşıdılar

Melikgazi İlçesi’nde ilerleyen motosiklette iki kişi olduğu görüldü. Sürücü ile yolcu arasında taşınan 3-4 metrelik demir korkuluk çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Caddenin büyük bölümünü kaplayan demir parmaklığı taşıyan motosikletteki iki kişi daha sonra gözden kayboldu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

İldem'de meydana gelen silahlı kavga olayında 5 kişi yakalandı
İldem’de meydana gelen silahlı kavga olayında 5 kişi yakalandı
Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen: 'Erciyes Dağı Aktif Bir Volkan'
Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen: "Erciyes Dağı Aktif Bir Volkan"
Yenidoğan Çetesi'ndeki Kayserili doktor yaşamına son verdi
Yenidoğan Çetesi'ndeki Kayserili doktor yaşamına son verdi
Sucuğa da hile karıştırılıyor: Gerçek sucuk nasıl anlaşılır?
Sucuğa da hile karıştırılıyor: Gerçek sucuk nasıl anlaşılır?
İlim Hikmet Vakfı Kitap Tahlili Programında Tanpınar'ın Eseri Tartışıldı
İlim Hikmet Vakfı Kitap Tahlili Programında Tanpınar'ın Eseri Tartışıldı
Kayseri'de 16 suç kaydı bulunanve araç kurşunlayan şahıs yakalandı
Kayseri’de 16 suç kaydı bulunanve araç kurşunlayan şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!