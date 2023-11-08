'Narkogüç' operasyonu kapsamında 10 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği 'Narkogüç' operasyonu kapsamında suç unsurlarıyla birlikte 10 şahıs yakalanırken 4 şahıs gözaltına alındı.

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  • 08.11.2023 10:26
  • Güncelleme: 08.11.2023 10:26
'Narkogüç' operasyonu kapsamında 10 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 Ekim tarihinde düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda 10 şahıs yakalandı.
Yapılan operasyonda 68,81 gram metamfetamin, 209,25 gram esrar ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.
'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından 3 şahıs, tahattüt ihlalinden 1 şahıs gözaltına alındı.

1ha

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