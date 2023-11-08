'Tesisat sizden, kombi bizden' uygulaması ile daha temiz Kayseri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın pilot bölge olarak belirlediği Danişmentgazi, Selçuklu ve Osmanlı mahallelerinde ‘Daha Temiz Bir Kayseri İçin’ sloganı ile ‘Tesisat Sizden, Kombi Bizden’ başlattığı uygulama vatandaşları çok memnun etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hibe desteği verdiği Kayseri İli Hava Kalitesi İyileştirme Projesi, 1’inci etap olarak sadece Eskişehir Bağları Bölgesi Doğalgaz Dönüşümü Çalışması çerçevesinde gerçekleştirilmeye başlanırken, söz konusu uygulama ile hava kalitesini direkt etkileyen kömür kullanan konutların doğalgaz kullanımına teşvik edilmesi amaçlanıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin bu projesi ile hem muhtarlar hem de mahalle sakinleri rahat nefes aldıklarını söyledi.

“Rahata kavuştu mahallemizin insanı”

Osmanlı Mahalle Muhtarı Mehmet Ekiz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada kombi dağıtım projesinde katkısı olan başta Başkan Büyükkılıç olmak üzere herkese teşekkürlerini bildirerek, “Herkes bir mücadele verdi tabi ve bu mücadele sonucunda rahata kavuştu mahallemizin insanı. Kavuştuğu için de şu an çok memnunlar” dedi ve mahalle sakinlerinin projeye önce inanamadığını sonra ise büyük bir ilgi gösterdiğini, akın akın başvuru yaptıklarını sözlerine ekledi. Muhtar Ekiz ayrıca, “Mahallemize çok büyük bir katkı oldu. Kömür olayından da kurtulacağız inşallah. Mahallemizin insanına da hayırlı olsun” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Şaban Ayboğa ise odun ve kömürden bıktıklarını ancak kombi de satın alamadıklarını ifade ederek, proje sayesinde kombi sahibi olabildiklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden Ayboğa, her yıl sürekli odun kömür sıkıntısı yaşadıklarını, evin boyanması gerektiğini, katı yakıtları koyacak yer bulamadıklarını anlatarak, kombi sayesinde çok rahatladıklarını paylaştı.

Mahallede ikamet eden vatandaşlardan Mahire Cıngır da 16 seneden beri mahallede ikamet ettiklerini dile getirerek, “Sobalıyken bir odanın etrafına toplanırken, şimdi herkes odalarında oturup rahat edebiliyor. Tozu toprağı yok” dedi.

Projeden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden Cıngır, odun kömür kullandıkları dönemde çok zorlandıklarını, kombiden sonra ise rahatladıklarını dile getirdi.

Danışmentgazi Mahalle Muhtarı Erdoğan Şahin ise mahalle sakinlerinin uygulamadan çok memnun olduğu ifade ederek, “Büyükşehir Belediyemizin başlatmış olduğu kampanya çok güzel. Hava kirliliğinden dolayı böyle bir kampanya başlatılmıştır. Memduh Büyükkılıç başkanımıza teşekkür ederim. Mahalle sakinlerimiz çok sayıda başvuru yapmıştı, şuanda memnunlar, herkes aldı, kullanıyor” dedi.

“Hem soba hem kömür hem de hava kirliliği derdinden kurtulduk”

Danışmentgazi Mahallesi sakinlerinden Metin Kaya da hem soba hem kömür hem de hava kirliliği derdinden kurtulduklarını belirterek, “Belediyemizin vermiş olduğu imkânlardan yararlanmak için kombi aldık, taktırdık, Allah razı olsun. Çok memnun olduk. Kombi gelince evde kolaylık oldu. Soba derdinden kurtuluyorsun, kömür derdinden kurtuluyorsun, kirli havadan kurtuluyorsun, kombinin yeri bambaşka. Başkanımıza teşekkür ederiz, Allah razı olsun” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç’a hem teşekkür hem de dua ediyorlar

Gülsüm Aktaş isimli vatandaş ise Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ve dua ederken, “Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun, işi rast gitsin. Sobadan iyidir, sıcak su akıyor. Soba zor oluyordu, kömürü de taksitli alıyorduk, kömür taşıma derdi de kalmadı” dedi.

Selçuklu Mahalle Muhtarı Murat Yılmaz ise şunları söyledi:

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’müz ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç beyefendi ve 3 mahallemizden oluşan muhtarlarımızla istişare yaptık. Hava kirliliği konusunda nasıl önlem alınabileceği konusunda pilot bölge olarak Selçuklu, Osmanlı ve Danışmentgazi mahallelerimizi seçtik. Memduh başkanımız da bu kampanyanın adını ‘Tesisat Sizden, Kombi Bizden’ diye başlattı. Dr. Memduh Büyükkılıç başkanımıza çok teşekkür ediyorum.”

Mahalle sakinlerinin çok memnun kaldıklarını söyleyen Yılmaz, “Eskişehir Bağları’nda katı yakıt yakan vatandaşlarımız bu projeyi duyunca çok memnun kaldı. Çok güzel talepler oluştu, vatandaşlarımız başvurdular, çoğu vatandaşımız kombisini aldı. Vatandaşlarımızın emeği geçen herkese teşekkürlerini biz muhtarlar olarak alıyoruz, çok memnunlar” şeklinde konuştu.