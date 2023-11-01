‘Narkogüç’ operasyonunda 10 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kayseri’de 7 ekip ve 16 personelin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Narkogüç’ operasyonunda 10 şahıs yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise, 4 gram metamfetamin, 1 adet cam aparat, 200 lira haksız kazançtan elde edilen para ele geçirilirken narkotik suçlardan kesinleşmiş cezaları bulunan; 4 yıl 6 ay hapis cezası olan 1 kişi, 33 bin 320 lira adli para cezası olan 1 kişi, 16 bin 660 lira adli para cezası olan 1 kişi, uyuşturucu madde ticaretinden ifadeye yönelik aranan 1 kişi olmak üzere 4 şahıs yakalandı.