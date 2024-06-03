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Narkotik adım adım takip etti, uyuşturucu tacirlerini yakaladı

Kayseri narkotik ekiplerinin trafikte takip edip durdurduğu araçtaki 2 kişi gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik adım adım takip etti, uyuşturucu tacirlerini yakaladı
Kayseri GündemEditör

Kayseri narkotik ekiplerinin trafikte takip edip durdurduğu araçtaki 2 kişi gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaparak kente uyuşturucu madde nakleden 2 şahsı takibe aldı. Şahısların aracını adım adım takip eden ekipler, aracı durdurdu. M.R. ve Ş.B.’yi gözaltına alan ekipler, araçta yapılan aramada 437 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyon anı saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

Narkotik adım adım takip etti, uyuşturucu tacirlerini yakaladı
Narkotik adım adım takip etti, uyuşturucu tacirlerini yakaladı
Narkotik adım adım takip etti, uyuşturucu tacirlerini yakaladı
İHA
Kayseri Gündem

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