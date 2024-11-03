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  • Narkotik Arama Köpeği 'Eta' tacirlere geçit vermedi: 2 gözaltı

Narkotik Arama Köpeği 'Eta' tacirlere geçit vermedi: 2 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Narkotik Arama Köpeği 'Eta'nın da katılımıyla yapılan çalışmalarda 2 şahıs gözaltına alınırken, toplamda 9 kilo 600 gram uyuşturucu madde üretimi yapılabilecek 96,87 gram hammadde ele geçirildi.

Narkotik Arama Köpeği 'Eta' tacirlere geçit vermedi: 2 gözaltı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Narkotik Arama Köpeği ‘Eta’nın da katılımıyla yapılan çalışmalarda; 2 şahıs gözaltına alınırken, toplamda 9 kilo 600 gram uyuşturucu madde üretimi yapılabilecek 96,87 gram hammadde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ‘uyuşturucu madde ticareti’ yapan şahıslara yönelik Narkotik Arama Köpeği ‘Eta’nın da katılımıyla çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; Kayseri istikametine gelen bir araçta şüpheli şahıslar C.Y. (33) ve H.E.Y. (32) yakalandı. Ekipler tarafından ‘Eta’ ile birlikte yapılan aramalarda; yaklaşık 9 kilo 600 gram uyuşturucu madde yapılabilecek 96,87 gram hammadde ele geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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