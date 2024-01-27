Narkotik ekipleri 2 kilo 15 gram uyuşturucu madde ele geçirdi

Kayseri'de narkotik ekiplerinin uyuşturucu maddeyle mücadeleye yönelik yapmış olduğu çalışmalarda A.M. ve H.C. gözaltına alınırken adreste yapılan aramada 6 parça halinde 2 kilogram 15 gram uyuşturucu madde bulundu.

Narkotik ekipleri 2 kilo 15 gram uyuşturucu madde ele geçirdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmada; 6 parça halinde 2 kilogram 15 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken A.M. ve H.C. gözaltına alındı.

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