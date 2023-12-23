Narkotik operasyonunda 2 gözaltı: firari şahıs yakalandı

Kayseri'de narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanan E.Ç. gözaltına alınırken farklı bir operasyonda ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.B., yakalandı. 

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  • 23.12.2023 03:20
  • Güncelleme: 23.12.2023 03:20
Narkotik operasyonunda 2 gözaltı: firari şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada E.Ç. isimli şüpheliden 314 gram  metamfetamin ve 1 adet alimünyum folyo rulosu ele geçirildi. E.Ç. ise ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı. 
Öte yandan bir diğer operasyonda ise ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.B. yakalandı. Yapılan aramada ise 1.20 gram esrar ele geçirildi.

1ha

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