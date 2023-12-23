Narkotik operasyonunda 2 gözaltı: firari şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada E.Ç. isimli şüpheliden 314 gram metamfetamin ve 1 adet alimünyum folyo rulosu ele geçirildi. E.Ç. ise ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

Öte yandan bir diğer operasyonda ise ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.B. yakalandı. Yapılan aramada ise 1.20 gram esrar ele geçirildi.