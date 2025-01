Narkotik Oprersyonunda 7 gözaltı: Uyuşturucu, tabanca ve tüfek ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; G.C. (43), G.G. (44), İ.Y. (28), B.E. (22), A.T. (24), B.C. (32) ve R.H.K. (35) yakalandı. Yapılan aramalarda ise 7 parça halinde toplam 58,47 gram narkotik madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

İ.Y. ve B.E. isimli şahıslar hakkında "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçundan, G.C. - G.G. - B.C. - A.T. ve R.H.K. hakkında ise "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli işlemler başlatıldı.