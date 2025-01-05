Yazar Ahmet sıvacı sanat hayatı ve hatıralarını anlattı

Yazar Ahmet Sıvacı programda sanat hayatına nasıl başladığını, Kayseri’de kendisinin kaleme aldığı ve çeşitli zamanlarda sahneye konan tiyatro oyunlarından bahsetti. Çeşitli zamanlarda sahnelenen ve bazılarında kendisinin de rol aldığı bu oyunları nasıl kaleme aldığını ve kendi yazdığı oyunlarda rol almanın nasıl bir duygu olduğunu anlattı. Yazar Sıvacı, özellikle Kayseri’nin gelmiş geçmiş önemli sanatçılarına sahip çıkılmasının önemine değindi. Ve bu isimlerden bazıları ile ilgili kısa kısa bilgiler verdi. Onlarla olan hatıralarından bahsetti. Bu anlamda geçtiğimiz yıllarda vefat eden ünlü tiyatro sanatçımız Hasan Nail Canat’a dikkat çekerek onunla olan hatıralarını anlattı. Kayseri’de Hasan Nail Canat’ın yeterince hatırlanmadığının bunun da çok üzücü bir durum olduğunun altını çizdi. Hasan Nail Canat’ın adının herhangi bir yere, bir kuruma, bir kütüphane veya kültür, edebiyat ile ilgili bir mekana verilmemesinin Kayseri için büyük bir eksiklik olduğunun altını çizdi. Sanata ve sanatçıya sahip çıkmanın değer vermenin şehirlerinin kıymetini ve değerini artıracağını anlattı.

Yazar Ahmet Sıvacı Kayseri’de uzun yıllar basın ve yayın camiasında da çalıştığını, köşe yazarlığı ve çeşitli konularda yazılar yazdığını ve farklı konularda otuza yakın kitabıyla ilgili de çeşitli bilgiler verdi. Bir toplumda, bir şehirde sanata ve sanatçıya verilen değerin çok önemli olduğunun altını çizdi. Programın diğer bölümlerinde de kendisinin hayatında önemli yeri olan, sanat ve edebiyatla ilgili unutamadığı çeşitli hatıralarını katılımcılarla paylaştı.