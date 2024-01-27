Narkotik suçlardan aranan 9 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda narkotik suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.

Narkotik suçlardan aranan 9 kişi yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda narkotik suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.E.T. ile birlikte çeşitli suçlardan aranması bulunan 9 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslar, işlemler için emniyete götürüldü.

İHA
Kayseri Gündem

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