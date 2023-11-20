NarkoTİM, güvenli okul uygulamaları ile 96 kişiyi sorguladı
Kayseri'de narkotik ekipleri tarafından düzenlenen güvenli okul uygulamaları faaliyetlerinde 15 okulda 96 kişi denetlendi.
- 20.11.2023 20:05
- Güncelleme: 20.11.2023 20:05
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yeni eğitim ve öğretim döneminin açılmasıyla birlikte okul ve çevrelerinde denetim yapıldı. NarkoTİM ekipleri tarafından düzenlenen güvenli okul uygulamaları faaliyetlerinde 15 okulda 96 kişi sorgulanarak denetlendi.
1ha
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