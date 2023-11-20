Uyuşturucu madde suçundan aranan 5 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla 2 ekip ve 4 personelin katılımıyla ‘Aranan Şahıslar’ operasyonu gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ve uyuşturucu madde kullanımı suçundan ceza alan kişiler yakalandı.

12 yıl 6 kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, 9 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan

1 kişi ile 25 bin lira para cezası bulunan şahıslar cezaevine teslim edildi.