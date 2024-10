Necmettin Nursaçan, 'Her ne kadar dijital ürünler çıksa da kitabın yeri ayrıdır'

Kayseri’de 11-20 Ekim 2024 tarihleri arasında 7'ncisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı. Birbirinden farklı stantların yer aldığı geleneksel Kayseri Kitap Fuarı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınıyla da kitap severlerle buluşacak.



Fuarda yer alan Emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan kitap okumanın öneminden bahsederek, “Buradaki ilgiyi çok candan gördüm. Demek ki halkımız okumaya rağbet ediyor. Aileler burada geziyorlar, alıyorlar, bakıyorlar. Bundan doğrusu haz duydum, huzur duydum. Halkımıza, aldıkları bu kitapları okumalarını da tavsiye ederim. Okuma yazmanın böyle olmadığı yıllarda köy odalarında siyer okunurdu. Geçen günlerde bir hanım kızımı görevlendirdik. Git Eyüp Sultan’da o 4 büyük sahabeden başka 3 tane sahabe adı söyleyin dedik. Yani belki de 50 kişiye sorduysa içinden 1-2 tane cevap veren olabildi. Yani sahabe adı dahi bilmiyor. Öyleyse okumaya dinlemeye çok ihtiyacımız var. Kış aylarında her gün bir kitap okuma faslımız var. Her gün hiç olmazsa yarım saat kitap okuma ve dinleme görevimiz var. Uzun kış gecesini nasıl geçireceğiz; Böylece hem peygamber efendimizin hayatını öğrensinler. Hem de sahabeleri tanımış olsunlar. Her ne kadar bugün dijital ürünler çıksa da kitabın yeri ayrıdır. Şurada sehpanın üzerinde kitap duracak. Misafir geldiğinde onun çayı kahvesi hazırlanıncaya kadar şu kitaba bir bakalım dendiğinde konu da ister istemez oraya gidecek. Sevgili evlatlarımızın okumaya dinlemeye alışmaları lazım. Onların anlayacağı dilden de eserler yazılmalı. Bugün ki tablodan da ümit var. Bu kadar ümitsiz olmamalı. Milletimizden evlatlarından ümit kesmemeli” diye konuştu.