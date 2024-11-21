Netanyahu ve Gallant'a Tutuklama Emri

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze'de 2023 ve 2024 yılları arasında işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla ilgili olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarıldığını duyurdu. Mahkeme, iki İsrailli yetkilinin Gazze'deki sivil halka yönelik kasıtlı saldırılarda, özellikle yaşamsal yardımların engellenmesinde rol oynadığını belirtti.

Netanyahu ve Gallant'a Tutuklama Emri

UCM’nin açıklamasına göre, 8 Ekim 2023 ile 20 Mayıs 2024 tarihleri arasında Gazze’deki sivil nüfusun yaşam koşullarının kasıtlı şekilde zorlaştırıldığı ve bunun sonucunda çocuklar da dahil olmak üzere birçok kişinin ölümüne neden olduğu ifade ediliyor. Gazze'ye gıda, su, ilaç, yakıt ve elektrik gibi temel ihtiyaçların ulaşmasının engellenmesi, bu suçların başında geliyor.

Mahkeme, İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisini reddetme girişimlerini de geçersiz sayarak, Filistin topraklarındaki suçlar üzerinde yargı yetkisini sürdüreceğini açıkladı. Ayrıca, UCM, Netanyahu ve Gallant'ın sivil halkın ihtiyaçlarını karşılamak adına önlem almadıklarını, yardım girişimlerinin de yalnızca uluslararası baskılarla ve sınırlı ölçüde gerçekleştiğini vurguladı.

Karar, İsrail'in Gazze'deki insani krizin derinleşmesine yol açan eylemleri nedeniyle uluslararası hukuka karşı ciddi ihlaller gerçekleştirdiği iddialarını yeniden gündeme getirdi.

Haber Merkezi

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