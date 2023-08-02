Nevşehir'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' eğitimleri devam ediyor

Nevşehir’de polis ekipleri, inşaatlarda ve sanayide çalışan vatandaşlara, KAPEM kurslarında ki kursiyerlere ve halk otobüsü şoförlerine eğitim verdi.

Nevşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİM Büro Amirliği bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri inşaatlarda ve sanayide çalışan vatandaşlara, KAPEM kurslarındaki kursiyerlere, halk otobüsü şoförlerine, UYUMA projesi, Narko Nokta, En İyi Narkotik Polisi Anne ve Önleyici faaliyetler hakkında toplamda 84 kişiye bilgilendirme eğitimi yapıldı.