Nevşehir'de bir evde silah ve uyuşturucu bulundu

Nevşehir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir şahsın evinde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Nevşehir'de bir evde silah ve uyuşturucu bulundu
Kayseri GündemEditör

Nevşehir’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir şahsın evinde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT Timleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Merkez ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.D. isimli şahsın il dışından temin ettiği ruhsatsız silahları Nevşehir iline getirerek satacağı yönünde istihbarat aldı.

İstihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri tarafından A.D. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet av tüfeği, 3 adet 9 mm tabanca, 3 adet 9 mm tabancaya ait şarjör, 1 adet bıçak, 1 adet hassas terazi, 14 adet uyuşturucu nitelikli hap ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçilirdi.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli A.D., şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, olayla ilgili E.D.U. ve M.Ç. isimli şahıslar ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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