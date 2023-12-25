Nevşehir'de şehitler için dua edildi

Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker için Nevşehir'de Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

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  • 25.12.2023 18:42
  • Güncelleme: 25.12.2023 18:42
Nevşehir'de şehitler için dua edildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kuzey Irak’ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker için Nevşehir’de Kur’an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Atatürk Bulvarı’ndaki Gül Bahçe Parkı’nda ‘Şehitlerimiz İçin Buluşuyoruz’ programında bir araya gelen vatandaşların İstiklal Marşı’nı okuması ile başlayan programda Kur’an-ı Kerim okunarak, şehitler için dua edildi. Grup adına konuşan Saadettin Kemikkıran, “Son günlerde soysuz teröristler peş peşe Mehmetçiğimize ve dolayısıyla devletimize karşı saldırılar düzenlemiştir. Bizler, adları harf kalabalığından öte geçmeyen terör örgütlerinin Türkiye’yi, milletimizi ve devletimizi zayıflatmayı amaçlayan devletlerce eğitilip, desteklendiğini biliyoruz. Binlerce tır silah, bomba, mühimmat ve aracın başta ABD ve İsrail olmak üzere onlarla dirsek temasındaki devletlerce teröristlere sunulduğunu da biliyoruz” dedi.

Hiçbir hain saldırının Türkiye’nin birliğini ve beraberliğini sarsamayacağını vurgulayan Kemikkıran, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem sınırlarımız içinde hem de dışında terörün her türlüsüne karşı mücadeleye azim ve cesaretle devam edeceğini bilmekteyiz. Hain saldırılarda şehit olan kahramanlarımıza, yiğitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz” şeklinde konuştu.

İHA

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