Nevşehir'de traktör ile minibüs çarpıştı: 2'si ağır 10 yaralı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde turistleri taşıyan minibüs ile traktörün çarpıştığı kazada 2’si ağır 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ürgüp-Nevşehir karayolu Üçgüzeller mevkiinde turistleri taşıyan M.K. idaresindeki 50 ABR 028 plakalı minibüs, iddiaya göre ışıklandırması çalışmayan iş makinesi yüklü M.A.Ö. idaresindeki 38 YN 923 plakalı traktöre arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 2’si ağır 10 kişi yaralanırken, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazaya karışan minibüsteki yerli ve yabancı turistlerin ATV turuna katıldıktan sonra otellerine dönmekte olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.