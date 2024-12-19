Nevşehir Rehberler Odası Başkanı Onur: 'İsias Otel davasında adı geçenler, 24 Aralık'ta bilinçli taksirle yargılanmalı'

Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davasında savcılık mütalaasının yaşananların yeterince dikkate alınmadığını gösterdiğini belirten Nevşehir Rehberler Odası Başkanı Özay Onur, "Bilinçli taksirle yargılama, işlenen bu suçların tam anlamıyla karşılığı değildir. Bu kayıpların sorumluluğu sadece ihmal ve taksirle açıklanamaz. Otelin yapımında ve işletmesinde kasıtlı bir sorumsuzluk ve göz yumma olduğu açıkça ortadadır. Ben gittiğimde enkazdan çocuk sesleri geliyordu’ deme cüretinde bulunan Ahmet B. ve suç ortakları 24 Aralık’ta bilinçli taksirle yargılanacaklar” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılarak 72 kişiye mezar olan Adıyaman’daki İsias Otel’de kaybettikleri meslektaşlarının haklarını korumak için bir araya gelen rehberler ve hayatını kaybeden rehberlerin aileleri, Zelve Paşabağları Ören Yeri’nde basın açıklaması düzenledi. Grup adına açıklama yapan Nevşehir Rehberler Odası (NERO) Başkanı Özay Onur, “İlk günden bu yana binadaki kusurlar ile ilgili olarak dile getirdiğimiz her şey, yapılan incelemeler sonucunda bilirkişi raporlarıyla İsias Otel’in yapımında ve işletmesinde birçok kusur bulunduğunu açıkça ortaya koymuştur” dedi.

Otelin inşaatında yapılan hataların, ihmallerin ve denetimsizliğin konaklayanların can güvenliğini tehlikeye attığını ve bu ihmallerin 72 canın hayatına mal olduğunu söyleyen Onur, "Deprem gerçeği ile iç içe olduğumuz ülkemizde ve riskli bölge olarak nitelendirilen bir bölgede bulunan otel binasını ele aldığımızda işlenen bu suçlar doğrudan ve bilinçli olarak insan hayatını hiçe sayarak işlenmiştir. Yani otelin sahiplerinin kasti adam öldürme suçu işledikleri aşikardır. Depremin ardından canlarımız kum yığınına dönüşmüş ve hiçbir yaşam üçgeni bulunmayan enkazın altında nefessiz kalarak bir nevi işkenceye maruz kaldıkları noktada bizler canlarımıza ulaşmanın, bir kişiyi daha kurtarabilmenin umudu ve çaresizliği ile çırpınırken, enkaz alanına yardım getirmek yerine kasasına ulaşmak için gelen ve davamızın ilk duruşmasında ‘Ben oradaydım, çocuklarınız bina yıkıldığı için değil soğuktan öldü. Ben gittiğimde enkazdan çocuk sesleri geliyordu’ deme cüretinde bulunan Ahmet B. ve suç ortakları 24 Aralık’ta bilinçli taksirle yargılanacaklar” dedi.