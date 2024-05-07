NEVÜ ev sahipliğinde düzenlenen 'Üniversite Tanıtım Fuarı'na yoğun ilgi

Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) tarafından ikincisi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde düzenlenen ‘Üniversite Tanıtım Fuarı’na Nevşehir genelinde bulunan liseler yoğun ilgi gösterdi.

AÜB’e üye üniversitelerden biri olan NEVÜ tarafından 15 üniversitenin katılımlarıyla NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Fuaye Alanı’nda bugün yapılan fuarın açılışına; NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, NEVÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Özlem Fındık ve Prof. Dr. Mutluhan Akın, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Seydi Battal Gazi Karakoç, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, NEVÜ Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKMER) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Toprak Keskin, Anadolu Üniversiteler Birliği’ne üye üniversitelerin temsilcileri MEB’e bağlı okul yöneticileri, öğretmenler ve üniversite adayı öğrenciler katıldı. Fuarın açılışında konuşan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin; fuarın Türkiye ve Nevşehir genelinde lise son sınıflarda eğitim gören öğrencilerin yıl sonunda üniversite sınavına gireceğini tercihlerin açıklanmasıyla birlikte üniversite tercihlerinde bulunacaklarını belirterek, bu süreçte öğrencilerin üniversite ve bölümleri konusunda doğru tercih yapabilmelerine destek sağlamak için Üniversiteler Birliği tarafından bu yıl da farklı illerde 23 Mayıs 2024 tarihine kadar sürecek tanıtım fuarları düzenlendiğini söyledi. Üniversite Tanıtım Fuarının ikincisini NEVÜ ev sahipliğinde ve 15 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Rektör Aktekin, aralarında NEVÜ’nün de bulunduğu üniversite stantlarında alanında uzman personelin üniversitelerin bölüm, program, bulundukları şehir ve sundukları imkanlar hakkında öğrencilere yardımcı olduklarını kaydetti. Öğrencilerin hayatlarının en önemli tercihlerinden biri ile karşı karşıya olduklarını belirten Rektör Aktekin; öğrencilerden fuarda stantları gezerken özellikle istedikleri bölüm ve programlar hakkında tereddütlerini giderecek bilgi almalarını istedi. Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin konuşmasının sonunda; “Bu vesileyle siz değerli öğrencilerimize şimdiden üniversite ve kariyer hayatınızda başarılar dilerken, Üniversite Tanıtım Fuarının düzenlenmesinde destekleri için Anadolu Üniversiteler Birliği ve bu birliğe üye üniversitelere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmalarının ardından katılıcımlar ile birlikte fuarın açılışını gerçekleştiren Rektör Aktekin daha sonra NEVÜ, Abdullah Gül Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi’nin tanıtım stantlarını ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı Nevşehir’de bulunan liseler de NEVÜ ev sahipliğinde düzenlenen fuara yoğun ilgi gösterdi.

Fuar alanına okul yetkilileri ve öğretmenleri rehberliğinde gelen öğrenciler üniversitelerin tanıtım stantları gezerek bilgi alırken, kendilerine üniversite tercihlerinde yardımcı olacak tanıtım materyalleri hediye edildi.