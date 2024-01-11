NEVÜ Fen Bilimleri Enstitüsü 193 Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencisi Alacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için 119'u tezli yüksek lisans programlarına, 50'si tezsiz yüksek lisans programlarına ve 24'ü de doktora programlarına olmak üzere toplam 193 öğrenci alacak.

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  • 11.01.2024 14:58
  • Güncelleme: 11.01.2024 16:49
NEVÜ Fen Bilimleri Enstitüsü 193 Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencisi Alacak
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için 119’u tezli yüksek lisans programlarına, 50’si tezsiz yüksek lisans programlarına ve 24’ü de doktora programlarına olmak üzere toplam 193 öğrenci alacak.

NEVÜ Fen Bilimleri Enstitüsü 2023- 2024 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için; Biyoloji Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 8 ve doktora programına 8, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 9 ve doktora programına 5, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 12 ve doktora programına 2, Hemşirelik Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 5, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 12 ve doktora programına 5, Kimya Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 14, Matematik Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 21 ve doktora programına 4, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitim Anabilim Dalı tezli yüksek lisans 16, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 8, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 9, Nanobilim ve Nanoteknoloji Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programına 5 ve İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programına 50 öğrenci alacak. NEVÜ Fen Bilimleri Enstitüsü 2023-2024 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için belirtilen tezli, tezsiz yüksek lisans ve doktora programları için öğrenciler başvurularını internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak 15-19 Ocak 2024 tarihlerinde yapacaklar.

İHA

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