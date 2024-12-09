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Nevzat Türkten, Vefatının 8. Yılında Erciyes Üniversitesinde anıldı

Kayseri'nin önemli kültür insanlarından Nevzat Türkten, vefatının sekizinci yılında Erciyes Üniversitesinde düzenlenen anma programıyla hatırlandı. Türkten'in şahsi kütüphanesi ve arşivindeki dokümanların Erciyes Üniversitesi'ne bağışlanması sebebiyle düzenlenen program iki bölümden oluştu.

Nevzat Türkten, Vefatının 8. Yılında Erciyes Üniversitesinde anıldı

İlk bölüm, Kayseri Uygulama ve Araştırma Merkezinde oluşturulan Nevzat Türkten Köşesi'nin tanıtımı ile başladı. Bu tanıtıma, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Kayseri Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun, Türkten ailesi mensupları ve sevenleri katıldı.

Nevzat Türkten, Vefatının 8. Yılında Erciyes Üniversitesinde anıldı

Anma programının ikinci bölümünde ise Edebiyat Fakültesi Gazi Turgut Arslan Konferans Salonunda "Hatıralarla Nevzat Türkten" paneli düzenlendi. Panelin yöneticiliğini Dr. Recep Kanalga üstlenirken, konuşmacı olarak Kayseri Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Alim Gerçel, yazar Muhsin İlyas Subaşı ve Doğu Türkistan Vakfı eski Başkanı Hamit Göktürk yer aldı. Panelin ardından katılımcılara Prof. Dr. Yahya Bağçeci ve Doç. Dr. Gökçe Yükselen Peler tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

Haber Merkezi

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