Niğde 17. Ahilik Kültürü Haftası kutlandı

Niğde 17. Ahilik Kültürü Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki etkinliğe Vali Cahit Çelik, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Belediye Başkan Vekili Bülent Küçüktuna, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile oda başkanları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende temsili şed kuşatma töreni gerçekleştirildi.

Niğde Valisi Cahit Çelik, burada yaptığı konuşmada, Ahilik kültürünün adalet, ahlak, dürüstlük, yardımlaşma ve kardeşlik gibi ilkeleriyle topluma yüzyıllardır ışık tuttuğunu söyledi.

Vali Çelik; " Ahilik, sadece ekonomik hayatımızı düzenleyen bir sistem değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı, sosyal adaleti ve bireyler arası güveni pekiştiren bir hayat felsefesi olmuştur. Ahilik teşkilatı, esnaf ve sanatkârların mesleki eğitimden geçerek hem ahlaki hem de ticari anlamda olgunlaştığı bir okul niteliği taşır. Bu değerli miras, ahlakı ve kaliteyi önceleyen, dayanışmayı ve paylaşmayı temel alan bir iş anlayışını bizlere kazandırmış ve asırlardır süre gelen iş kültürümüzün de temelini oluşturmuştur. Bugün esnaf ve sanatkârlarımızın Ahilik ilkelerine sadık kalarak çalışmaları, toplumumuzun huzur ve refahına katkı sağlamakta, ticari hayatımızda güvenin ve kalitenin simgesi olmaktadır. Ahilik ilkeleri, günümüzün hızla değişen ve gelişen dünyasında da geçerliliğini korumakta, sosyal ve ekonomik kalkınmamızda önemli bir rehber olarak bizlere yol göstermektedir. Dürüstlük, adalet ve yardımlaşma gibi değerlerin toplumun her kesiminde yaşatılması, güçlü ve sağlam bir gelecek inşa etmemiz açısından büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Niğde Belediye Başkan Vekili Bülent Küçüktuna ise temelleri yaklaşık sekiz asır önce atılan ahilik kültürünün birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, dürüstlüğün simgesi olduğunu söyledi.

Küçüktuna; " Ahilik kültürü sadece ticareti şekillendiren bir teşkilat yapısı değil aynı zamanda sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta da ahlakı erdemi ve dürüstlüğü ön planda çıkan bir rehber olmaya devam etmektedir. Kökleri öncesine dayanan, böylesine önemli bir kültürün yaşanması ve gelecek nesillere aktarılması sadece esnaf ve sanatkarlarımızın değil toplumumuzun tüm kesimlerinin öncelikli görevleri arasında olmalıdır" dedi.

Niğde Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil de ahilik teşkilatının geçmişte olduğu gibi günümüzde de ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan ülkemizin gelişmesine büyük katkı sağladığını, ahiliğin, insana değer veren, dayanışmayı özendiren ve adaleti amaçlayan temel ilkelerden yararlandığını belirtti.

Konuşmaların ardından "Yılın Ahisi" seçilen Mehmet Bur’a Niğde Valisi Cahit Çelik tarafından kaftan giydirildi, "Yılın Kalfası" Gürkan Arıkan ve "Yılın Çırağı" Kürşat Kaan Taşkesen’e plaket verildi.

Tören sonunda Niğde Belediyesi mehteran takımı konser verdi, katılımcılara pilav ve tatlı ikram edildi.