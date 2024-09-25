Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıktır'

İlçe belediyeleri ölçeğinde Türkiye’deki en büyük kentsel dönüşüm projelerini hayata geçiren Kocasinan Belediyesi, gerçekleştirdiği yatırımlarla her geçen gün büyüyor, gelişiyor ve güzelleşiyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “7’den 70’e tüm hemşehrilerimin huzur içinde, mutlu ve mesut yaşayabilecekleri, kendilerini ayrıcalıklı hissedecekleri bir Kocasinan inşa etmek için yoğun çalışıyoruz” dedi.

Kocasinan, geçtiğimiz yıllarda en fazla konutun satıldığı ilçe olurken, Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik sıralamasında ise 80 basamak birden yükseldiğini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, "Yaptığımız yatırımlarla Kocasinan sürekli olarak büyüyor ve gelişiyor. Bu hizmetlerimizin sonuçları rakamlara da yansımış durumda. Geçtiğimiz yıllarda, Kayseri’de konut satışlarında yüzde olarak en fazla artış gösteren yer Kocasinan ilçesi oldu. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması raporunda Kocasinan, 80 basamak birden yükseldi. 973 ilçe arasında 151. sıradan 71. sıraya yükselerek en çok gelişen ilçe oldu. Bu gelişmeler, Kocasinan’ı daha ayrıcalıklı bir yer haline getirmek için yaptığımız çabaların rakamlara yansıdığını gösteriyor. Kocasinan, örnek bir proje şehri haline gelmiş durumda ve bundan sonra da vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak vizyon projelere imza atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi olarak Türkiye’deki en büyük kentsel dönüşüm projelerini yürüttüklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, bu süreçte sosyal dönüşümün de eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini belirterek, “Gayretimiz, dönüşümle birlikte Kocasinan’ı yenilemek ve Kayseri’ye yakışır bir şekilde şehrin yeni yüzü haline getirmektir. Kentsel dönüşümle birlikte sosyal dönüşümü de gerçekleştiriyoruz. İmarsız yapıların olduğu bölgeleri, okulu, parkları ve sosyal donatılarıyla daha yaşanabilir hale getiriyoruz. Yaptığımız dönüşümle vatandaşlarımız, özellikle de çocuklarımız ve gençlerimiz, daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürecek ve geleceğe daha iyi hazırlanmış olacaklar. Genç, yaşlı, kadın ve erkek olmak üzere 7’den 70’e tüm hemşehrilerimizin sosyal ihtiyaçlarının karşılanabildiği, huzur içinde ve mutlu bir şekilde yaşayabilecekleri, kendilerini ayrıcalıklı hissedebilecekleri bir Kocasinan inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.