Niğde'de 'Geleceğin Enerji Paradigmaları' Paneli Düzenlendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde “Enerji Verimliliği, Hidrojen Teknolojileri ve Bölgesel Kalkınma: Geleceğin Enerji Paradigmaları Paneli” düzenlendi.

İki gün ve üç oturumdan oluşan panelin birinci oturumunun moderatörlüğünü Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Kaplan yürütürken, oturumda Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selmin Ener Rüşen, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Battal Doğan ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı Uzmanı Petek Eğerci Coşkun konuşmacı oldu.

Doç. Dr. Selmin Ener Rüşen konuşmasında “Dünyada Enerji Verimliliğine ilişkin bilgiler verirken, Doç. Dr. Battal Doğan Ulaşım Sektöründe Enerji Verimliliğini, Petek Eğerci Coşkun ise Güney Marmara Kalkınma Ajansının Temel Faaliyetlerini anlattı.

Panelin ikinci gününde ise sabah ve öğlen olmak üzere iki oturum daha gerçekleştirildi

Moderatörlüğünü Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürü Prof. Dr. Recep Zan’ın yaptığı ikinci oturumda Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Rüşen “Kamu Binalarında Enerji Kullanımı ve Verimliliği”, Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Didem Balun Kayan “Karbon Yakalanma, Kullanma ve Depolama Teknolojileri: Küresel Isınmaya Sebep Olan Başlıca Sera Gazları ve Atmosfere Sera Etkisi” ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Özcan ise “Sürdürülebilir Hidrojen ve Havadan Azot Bağlama Teknikleri ile Tarımda Lokalize Çözümler” başlıklarında konuşmalarını yaptılar.

Panelin üçüncü ve son oturumunda ise Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Necdet Altuntop, Karabük Üniversitesinden Prof. Dr. Muhammet Kayfeci ve Necmettin Erbakan Üniversitesinden Doç. Dr. Barış Gökçe konuşmacı olurken, Üniversitemizden Prof. Dr. Serkan Toros ise oturumun moderatörlüğünü yürüttü. Prof. Dr. Necdet Altıntop “Buzda Enerji Depolama” hakkında bilgiler verirken, Prof. Dr. Muhammet Kayfeci “Hidrojen Enerji Sistemlerini anlattı. Doç. Dr. Barış Gökçe ise “Enerji Yönetiminde Yapay Zekanın Dünü ve Bugünü”nü anlattı.

Panelde konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, “Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak enerjiye verimliliğine ve yenilenebilir enerji teknolojilerine verdiğimiz değerin meyvesini her geçen gün toplamaktayız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliğinde düzenlenen ve sonuçları yaklaşık bir hafta önce açıklanan 2023 Üniversiteler Arası Enerji Verimliliği Yarışması’nda (ÜNİVER-2) birincilik elde ettik. Yine YÖK tarafından Üniversitemize geçen yıl “Hidrojen ve Yakıt Pilleri Alanında Uzmanlaşan Üniversite” unvan verildi. Elde ettiğimiz bu başarılar da gösteriyor ki, Üniversitemiz bu alandaki çalışmalarında Türkiye’nin öncü yükseköğretim kurumlarından. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüp “Araştırma Üniversitesi Odaklı” stratejimizle belirlediğimiz hedeflere ulaşacağız. Anadolu’nun Yükseköğretim ve Bilimde Yükselen Yıldızı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi olarak ülkemizin ulusal enerji politikalarına en ciddi katkıları sunan bir Üniversite olacağız, ülkemize ve üstünde yaşadığımız dünyaya elimizden gelen katkıyı sağlayacağız.” dedi.