Niğde'de otomobil tamirhanesi yangında küle döndü

Niğde Ata Sanayi’de bulunan bir otomobil tamirhanesinde çıkan yangın ekipler tarafından güçlükle söndürülürken, iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Olay, Niğde merkez, Nar Mahallesi Kayseri Yolu Caddesi’ndeki bir otomobil tamirhanesinde meydana geldi. Tamirhanede bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede iş yerini sardı. Çalışanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler çıkan yangını kontrol altına almaya çalışırken, güvenlik güçleri de etraftaki diğer iş yerlerine sıçrama ihtimaline karşı tedbir alarak çevredekileri bölgeden uzaklaştırdı.

Yangında, araç tamirinde kullanılan bazı maddelerin yanması ile küçük çaplı patlamalar da yaşanırken, tamirhanede bulunan 3 otomobilin de yanarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Niğde Belediyesi İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.