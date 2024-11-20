Aladağlar'da Umut Yarışı: Belaruslu İkiz Dağcılar Hâlâ Kayıp
Yahyalı Aladağlar'da 16 Kasım'da kaybolan Belaruslu ikiz dağcılar Valentino ve Mariao İvankova'yı arama çalışmaları hava koşulları elverdiği ölçüde tüm zorluklara rağmen aralıksız devam ettirilmeye çalışılıyor.
Sokullupınar'dan Kızılkaya zirvesine tırmanışa geçtikten sonra kendilerinden haber alınamayan kardeşleri bulmak için Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ekipleri ve Ankara’dan gelen insanlı keşif uçağı, karla kaplı dağlarda iz arıyor. Yedigöller ve Emler zirvesine kadar genişletilen aramalarda, kar kalınlığının yer yer 60 santimetreye ulaştığı bildirildi.
JAK ve AFAD organizasyonunda ANDA, Turkuaz, İHH Arama Kurtarma Ekipleri de orman içi ve dağ aramalarına devam ediyorlar.
Ekipler, ağır hava koşulları nedeniyle arama çalışmalarına geçici olarak ara verip Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi’ne dönerken, hava şartlarının izin vermesi durumunda kurtarma operasyonlarına yarın devam edilecek.
Belarus Konsolosluğu'nun Niğde Valiliği'ne 19 Kasım’da bilgi vermesiyle başlatılan bu zamana karşı yarışta, kayıp ikizlerin akıbeti hâlâ belirsizliğini koruyor.