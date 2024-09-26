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Niğde'de sahipsiz köpeğin saldırdığı kadın ağır yaralandı

Niğde'de elma toplarken sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı kadın ağır yaralandı.

Niğde'de sahipsiz köpeğin saldırdığı kadın ağır yaralandı
Kayseri GündemEditör

Niğde’de elma toplarken sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı kadın ağır yaralandı.

Olay, dün Bor ilçesi Bahçeli beldesi Saray Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalledeki bahçesinde elma toplayan 78 yaşındaki Suziye Atlı’ya başıboş köpekler saldırdı. Köpeklerin saldırısına uğrayan kadın kafa, boyun ve kol bölgesinden yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla kurtulan Atlı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat edilen Suziye Atlı’nın durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İHA
Kayseri Gündem

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