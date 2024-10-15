Niğde'de Siyer-i Nebi Yarışması yapılacak

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Siyer-i Nebi Yarışması için kayıtlar başladı.

Niğde'de Siyer-i Nebi Yarışması yapılacak
Kayseri GündemEditör

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Siyer-i Nebi Yarışması için kayıtlar başladı.

Lise düzeyinde gerçekleştirilen yarışmada, Türkiye genelinde ve Niğde özelinde dereceye giren öğrencilere para ödülleri verilecek. AGD Niğde Şubesi tarafından yapılan açıklamada yarışmanın amacı gençlerin Hz. Muhammed’in (S.A.V) hayatını öğrenmelerini teşvik etmek ve dini bilgilerini pekiştirmelerini sağlamak olduğu ifade edildi.

23 Eylül - 10 Kasım 2024 tarihleri arasında kayıtların devam edeceği Siyer-i Nebi Yarışmasında 7 Aralık 2024’de sınav yapılacak, sonuçlar ise 31 Aralık 2024’de açıklanacak.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Gazetemiz yazarları Kayseri 7. Kitap Fuarı'nda kitaplarını imzalıyor
Gazetemiz yazarları Kayseri 7. Kitap Fuarı'nda kitaplarını imzalıyor
Kaçak içki imalathanesine baskın: 2 Gözaltı
Kaçak içki imalathanesine baskın: 2 Gözaltı
MHP Kayseri yönetimi belli oldu
MHP Kayseri yönetimi belli oldu
Ahırdan gelen sesleri tilki sandı: Meğer bütün koyunlarını kurt boğmuş
Ahırdan gelen sesleri tilki sandı: Meğer bütün koyunlarını kurt boğmuş
BBP'li Satılmış,: 'İstifa söz konusu değil, görev değişimi yapıldı'
BBP’li Satılmış,: "İstifa söz konusu değil, görev değişimi yapıldı"
Sultan Abdülhamid'in temelini attığı ilk Müslüman Hastanesi 100 yıldır ayakta
Sultan Abdülhamid'in temelini attığı ilk Müslüman Hastanesi 100 yıldır ayakta