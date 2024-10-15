Niğde'de Siyer-i Nebi Yarışması yapılacak

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Siyer-i Nebi Yarışması için kayıtlar başladı.

Lise düzeyinde gerçekleştirilen yarışmada, Türkiye genelinde ve Niğde özelinde dereceye giren öğrencilere para ödülleri verilecek. AGD Niğde Şubesi tarafından yapılan açıklamada yarışmanın amacı gençlerin Hz. Muhammed’in (S.A.V) hayatını öğrenmelerini teşvik etmek ve dini bilgilerini pekiştirmelerini sağlamak olduğu ifade edildi.

23 Eylül - 10 Kasım 2024 tarihleri arasında kayıtların devam edeceği Siyer-i Nebi Yarışmasında 7 Aralık 2024’de sınav yapılacak, sonuçlar ise 31 Aralık 2024’de açıklanacak.