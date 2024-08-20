Niğde Kent Müzesi'ne ziyaretçi akını

Niğde Belediyesi tarafından kentin tarihi ve kültürel değerlerinin sergilendiği Kent Müzesi’ne dönüştürülen 5 asırlık Sokullu Mehmet Paşa Bedesteni, yeni haliyle adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

Niğde’nin önde gelen isimlerinin balmumu heykelleri ile şehre ait tarihi ve turistik yapıların maketlerinin de sergilendiği Kent Müzesi yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa tarafından 16. Yüzyılda yaptırılan tarihi bedesten, Niğde Belediyesi’nin, uzun ve titiz uğraşları sonunda mart ayında “Niğde Kent Müzesi” olarak ziyaretçilere kapılarını açmıştı.

“Medeniyetlerin Yaşatıldığı Niğde’nin” geçmişten günümüze yaşam tarzını yansıtan tarihi nesneler ve kıyafetlerin yanı sıra, Niğde’nin kültür ve edebiyatının sergilendiği Niğde Kent Müzesi’nde unutulmaya yüz tutmuş meslek grupları da canlandırılıyor. Müze içerisindeki atölyelerde ise çocuklar için farklı alanlara ilişkin deneyim kazanma imkanı bulunuyor.

Tarihi bedestenin restorasyonu ve müzeye dönüştürülmesi sürecini yakından takip eden ve çalışmaları her fırsatta yerinde inceleyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kentin tarihi değerlerinin korunup gelecek nesillere aktarılmasına önemli katkı sunacak olan müzenin hem yöre halkının hem de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Sergilenen birbirinden değerli eserleri henüz görmeyenleri de 09.00- 17.30 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilen Kent Müzesi’ne davet eden Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “Müzemizde sergilenen eserlerin önemli bir kısmı çağrımız üzerine eserlerini bize teslim eden hemşerilerimize aittir. Müzemize tarihi nesnelerini bağışlayan hemşerilerimize teşekkür ediyor, elinde Niğde’yi anlatan tarihi nesne ve kıyafetleri olan vatandaşlarımıza da bu eserleri müzemize bağış yapmaları konusundaki çağrımızı da yineliyorum” ifadelerini kullandı.