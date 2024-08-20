Deliklitaş'a ziyaretçi akını

Hacı Bektaş Veli’nin Hakk’a yürüyüşünün 753. Yılı etkinliklerine katılmak için Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine gelenler, Alevi Bektaşi inancına göre kutsal sayılan alanları ziyaret ediyor.

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinin en önemli ziyaret merkezlerinden biri olan Çilehane mevkiindeki Deliklitaş’ın önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, delikten çıkabilme mücadelesi veriyorlar.

Hacı Bektaş Veli’nin, Çilehane mevkiinde inzivaya çekilerek ibadet ettiği belirtilen mağara da en çok ziyaret edilen alanların başında geliyor. Alevi Bektaşi inancına göre mağaraya girenlerin tekrar dışarıya çıkmak için mağaranın dışarıya açılan bir delikten çıkmaları gerekiyor. Yine inanışa göre günahı olmayanların rahat geçeceğine, günahı olanların da geçemeyeceğine inanılıyor. Delikli taştan geçenler ise isteklerinin kabul olması için dilekte bulunuyor.

Hacıbektaş ilçesinden düzenlenen anma, kültür ve sanat etkinliklerine katılmak için Ankara’dan ilk defa Hacıbektaş’a geldiğini söyleyen Ersin Karasan, "Çok değişik bir duygu. Küçük bir noktadan geçmek gayet güzeldi. Burada bulunmayı, her zaman herkese tavsiye ediyorum” dedi.

Çocukların da ilgi gösterdiği delikli taştan geçen Ada Ökan da, "Delikli taştan geçmeyi başardım. Biraz zorlandım, ama geçebildiğim için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Delikti taştan geçemeyen Aslı Ata ise çok heyecanlı olduğu için çıkamadığını söyledi.