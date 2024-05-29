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Niğde'nin oyma depoları komisyon tarafından denetlenecek

Niğde merkeze bağlı Çarıklı köyünde 10 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşen ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği oyma depoda meydana gelen göçük olayının ardından mevcut depoların usule uygun olup olmadığı konusu gündeme geldi.

Niğde'nin oyma depoları komisyon tarafından denetlenecek
Kayseri GündemEditör

Niğde merkeze bağlı Çarıklı köyünde 10 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşen ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği oyma depoda meydana gelen göçük olayının ardından mevcut depoların usule uygun olup olmadığı konusu gündeme geldi.

Niğde Valisi Cahit Çelik başkanlığında Niğde Valiliği Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda yaşanan çökme felaketinin tekrar etmemesi için alınacak tedbirler görüşüldü. Niğde Valiliği öncülüğünde kurulan ve İl Özel İdare, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, belediyeler ve muhtarlıkların yer aldığı komisyon tarafından kent genelinde bulunan oyma depoların denetlenmesine karar verildi.

Depoların yapılacak denetimlerde zemin etüdü, planı, plan dışı genişletilip genişletilmediği gibi konular incelenecek ve uygun olanlara ruhsatlandırma yapılarak, uygun olmayanların ise mühürlenmesi sağlanacak.

İHA
Kayseri Gündem

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