Niğdeli öğrenciler Gazze'deki çocukları resmettiler

Niğde'de lise öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına dikkat çekmek amacıyla resim sergisi düzenledi.

Niğdeli öğrenciler Gazze'deki çocukları resmettiler
Kayseri GündemEditör

Niğde’de lise öğrencileri, İsrail’in Gazze’deki katliamlarına dikkat çekmek amacıyla resim sergisi düzenledi.

Niğde Güzel Sanatlar Lisesi tarafından düzenlenen sergide, Gazzeli çocuklara yönelik yapılan zulmün anlatıldığı 46 resim yer aldı. Şadırvan Park’ta açılan sergi ile ilgili bilgi veren Niğde Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Abdullah Taşpınar, Filistin meselesinin kamuoyunda zinde tutulması gerektiğini söyleyerek, "Bu dünyanın gözü önünde İsrail zulmü altında olan Filistin’deki direnişin bir sesi olarak Niğde’deki öğrencilerimiz bugün özellikle 33 bin şehitten 14 bin tanesi biliyorsunuz çocuk. Dolayısıyla biraz da bunların üzerinde durma adına tüm dünyaya bir mesaj vermek niyetiyle 33 tane yağlı boya, 13 tane de kara kalem çalışmayla öğrencilerimiz zulme dur demek ve üzerlerine düşen görevi yapmak maksadıyla bugünkü sergimizi hayata geçiriyoruz. Sergide görev alan öğrencilerimiz bu bilinci hem kendileri yaşadılar hem de okulda bu bilincin oluşmasını sağladılar. Filistin meselesinin kamuoyunda zinde tutulması gerektiği kanaatindeyiz. Umarız 6 aydır devam eden zulüm bir an önce sona erer" şeklinde konuştu.

İHA
Kayseri Gündem

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