Niğdeli vatandaşlardan doğalgaz talebi

Niğde merkeze 5 kilometre mesafede yer alan Kumluca ve Hamamlı Mahallesi sakinleri doğalgaz talebi için bir araya geldi.

Doğalgaz imkanından yararlanmayı bekleyen mahalle sakinleri ikametlerine yakın mesafeye çekilen doğalgaz hattının genişletilmesini istedi. Kumluca Mahallesinde yaşayan Gökhan Koç, "Şehir merkezi 5 kilometre, hastaneye 300 metre uzaklıktayız. Ve bulunduğumuz alanın aşağı mahalleleri doğalgaza sahip ama bize yıllardır bir doğalgaz hattı çekilemiyor. Defalarca müracaat ettiğimiz halde bunun karşılığını alamadık. Bozköy’de, Çiftlik’de var ama 5 kilometre uzaktaki yere gelmiyor. Bizim burası en yakın mahalle, biz niye faydalanamıyoruz?" diye sordu. Hamamlı Mahallesi sakini Bahar Şahiner Öke ise doğalgaz için dilekçe verdiklerini ancak olumlu sonuç alamadıklarını anlattı. Öke, "Mahallede oturanlardan imza toplayıp başvuru yaptım ve bana gelen cevap 5 yıl içerisinde bu bölgeye proje olmadığı oldu. Benim evime doğal gazın mesafesi 500 metre, 10 metre mesafede kalan evler var. Biz Kumluca ve Hamamlı mahallesindeki insanlar olarak tek odada sobayla ısınmaya çalışarak, sıcak su kullanamayarak şehrin içerisinde çok büyük çile çekiyoruz. Doğalgazın bu mahallenin en büyük hakkı olduğunu düşünüyoruz" dedi. Hamamlı Mahallesi Muhtarı Mustafa Yılmaz, yakın mesafeye doğalgaz hattının çekildiğini ancak yaz kış Kumluca ve Hamamlı’da oturan halkın bu imkandan mahrum edildiğini dile getirdi. Yılmaz; "Benim mahallemin Kayaardı bölümündeki yazlıkçılara bu doğalgaz verilirken Hamamlı’nın yaz kış kahrını çeken insanına doğalgaz reva görülmedi. Sebebini sorduğumuz zaman projemiz Kayardı projesi, sit alanı içerisindesiniz denildi. Kayaardı da sit alanı içerisinde. Bu şartlarda vatandaşımız mağdur durumda. İlgili kurumların buraya acilen neşter vurması, bu mağduriyeti önlenmesi gerekir" ifadelerine yer verdi.

Kumluca Mahallesi Azası Emine Bulunmaz ise ısınmak için kullandıkları kömürün kendilerine maddi yük getirdiğini belirterek, doğalgaz imkanından yararlanmak istediklerini belirtti.