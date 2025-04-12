Nisan Soğuğu elmayı vurdu

11 Nisan 2025’te yaşanan ani sıcaklık düşüşü, Türkiye’nin elma üretiminde büyük kayıplara yol açtı. 11 Nisan 17.00’de +5°C olan hava sıcaklığı, bir saat içinde 7 derece düşerek 18.00’de -2°C’ye indi. Bölgede toplam 18 saat boyunca sıcaklık 0°C’nin altında seyretti. En düşük sıcaklık -10°C olarak ölçülürken, bazı bölgelerde -17°C’ye kadar düştü. Kayseri, Niğde, Karaman ve Konya illerinde elma bahçelerinde yüzde 90’a varan don zararı meydana geldi. Isparta’da ise bu oran yüzde 40 civarında kaldı. Türkiye genelinde elma üretiminin yaklaşık yüzde 75’i don olayından etkilendi.