Nisan Soğuğu elmayı vurdu

Kayseri, Niğde, Karaman ve Konya illerinde elma bahçelerinde hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte yüzde 90'a varan zarar oluştu. Isparta'daki hasar yüzde 40 seviyesinde kaldı. Ülke genelinde elma üretiminin yüzde 75'i etkilendi.

Nisan Soğuğu elmayı vurdu

11 Nisan 2025’te yaşanan ani sıcaklık düşüşü, Türkiye’nin elma üretiminde büyük kayıplara yol açtı. 11 Nisan 17.00’de +5°C olan hava sıcaklığı, bir saat içinde 7 derece düşerek 18.00’de -2°C’ye indi. Bölgede toplam 18 saat boyunca sıcaklık 0°C’nin altında seyretti. En düşük sıcaklık -10°C olarak ölçülürken, bazı bölgelerde -17°C’ye kadar düştü. Kayseri, Niğde, Karaman ve Konya illerinde elma bahçelerinde yüzde 90’a varan don zararı meydana geldi. Isparta’da ise bu oran yüzde 40 civarında kaldı. Türkiye genelinde elma üretiminin yaklaşık yüzde 75’i don olayından etkilendi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Annesini yağmaya teşebbüsten yargılanan sanık suçlamayı reddetti
Annesini yağmaya teşebbüsten yargılanan sanık suçlamayı reddetti
Kayserispor - Kasımpaşa maç biletlerine yoğunluk nedeniyle gişe mesaisi uzadı
Kayserispor - Kasımpaşa maç biletlerine yoğunluk nedeniyle gişe mesaisi uzadı
Uyuşturucu madde ticareti yapan kişi yakalandı
Uyuşturucu madde ticareti yapan kişi yakalandı
Erciyes KSS Kooperatifi, olağan genel kurulu gerçekleştirildi
Erciyes KSS Kooperatifi, olağan genel kurulu gerçekleştirildi
CHP Kayseri İl Başkanlığı: 'Sizleri tartışma yaratmak yerine çözüm üretmeye davet ediyoruz'
CHP Kayseri İl Başkanlığı: “Sizleri tartışma yaratmak yerine çözüm üretmeye davet ediyoruz”
Kayseri'de tarihi ve doğal zenginlikleri ile Koramaz Vadisi
Kayseri’de tarihi ve doğal zenginlikleri ile Koramaz Vadisi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!