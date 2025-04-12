Elektronik sigara ticareti yapan şüpheli yakalandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon neticesinde Ö.M. isimli şahsın aracında piyasa değeri yaklaşık 50 bin lira olan çok sayıda elektronik sigara ele geçirildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi’nde Ö.M. isimli şahsın kullanımında bulunan araçta yapılan arama neticesinde piyasa değeri yaklaşık 50 bin TL olan 50 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla tahkikata başlandı.