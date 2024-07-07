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NNY Üniversitesi'nden 'sağlıklı yaşama teşvik' projesi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nde Diş Hekimliği ve Diyetisyenlik bölümlerinde okuyan 4 öğrenci, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğu stantta hem doğru diş bakımına hem de vücuttaki yağ oranının analizi için BIA cihazıyla vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor.

NNY Üniversitesi'nden 'sağlıklı yaşama teşvik' projesi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi tarafından vatandaşların sağlıklı yaşama teşvik edilmesi amacıyla Cumhuriyet Meydanı’nda stant kuruldu. Stantta 2 Diş Hekimliği, 2 de Diyetisyenlik Bölümünden öğrenciler bulunuyor, stantta düzenli/doğru diş fırçalama üzerine uygulamalı bilgilendirmeler verilmekle birlikte vücuttaki yağ oranının analizini çıkarabilen BIA cihazıyla da vatandaşların vücut yağ oranı dengesi de ölçülüyor.
Öğrencilerin sürdürdüğü sağlıklı yaşam teşvik projesi, pazartesi gününe kadar devam edecek.

1ha

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