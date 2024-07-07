Şehit Özel Harekat Polisi Musa Yüce Muaythai Şampiyonası başladı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen özel harekat polisi Musa Yüce'nin adını taşıyan ve 2 gün sürecek olan Muaythai Şampiyonası, Talas Spor Salonu’nda yapılıyor. İki gün sürecek şampiyonaya, 28 kulüpten 160 sporcu katılıyor. Burada maçlarda başarılı olan sporcular, Muş'un Malazgirt ilçesinde 25-29 Ağustos tarihlerinde yapılacak Sultan Alparslan 1071 Malazgirt Zaferi Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazanacak. Şampiyona hakkında açıklama yapan, Muaythai Federasyonu Kültür Kurulu Başkanı ve Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, Bu şampiyonayı şehit özel harekat polisi Musa Yüce anısına yapıyoruz. Şehidimizin silah arkadaşları ve ailesi açılış seremonisinde buradaydı. İstiklal marşı ve saygı duruşunun ardından Kur’anı Kerim tilaveti yapıldıktan sonra müsabakalara başladık. Şehitleri unutmuyoruz, bu nedenle düzenlediğimiz organizasyonlara şehitlerimizin isimlerini veriyoruz. Bugün burada yapılan ve iki gün sürecek olan müsabakalarda başarılı olanlar Malazgirt’de yapılacak olan Alparslan 1071 Malazgirt Zaferi Çocuklar Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazanacak” diye konuştu.