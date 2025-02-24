NNYÜ Sağlık ve Gıda Hukuku Kongresi ile Öne Çıktı

Açılış töreninin ardından kongre oturumlarına geçildi. Üç ayrı oturumda gerçekleştirilen kongrede, Sağlık Hukukunda Güncel Sorunlar başlığı altında tıbbi malpraktis ve mesleki sorumluluk, hekim hakları ve sağlık turizminde estetik tıbbi müdahalelerden doğan sorunlar ele alındı. Gıda Hukuku başlığında ise gıda tüketicisinin cezai ve hukuki sorumluluğu, gıda denetiminde ihtiyatlılık ilkesi, gıda güvenliği ve etiketleme konuları üzerinde duruldu.

Kongre, katılımcılara sağlık ve gıda hukukundaki önemli gelişmeleri ve güncel sorunları tartışma imkânı sunarken, uzmanların görüş ve önerileriyle zenginleşti. Sağlık ve gıda sektörlerinde hukuki açıdan önemli bilgiler sunan bu kongre, ilgili tüm paydaşlar için önemli bir platform oluşturdu.