Nöro Öğrenciler Mezun Oldu

Öğretmenlerinin Nöro (Hızlı Öğrenen, Çabuk Uyum Sağlayan) Öğrenciler olarak isimlendirdikleri öğrenciler, uzaktan eğitim ile öğrenmeye başladılar, eba ve zoom üzerinden ders alarak yetişen çocuklar pandemi sürecinin arkasından Ülkemizi yasa boğan deprem ve ülkeler arası savaşlar arasında başarılı bir şekilde mezun oldular.

Okul bahçesinde düzenlenen ve velilerin de katılım sağladığı törende nöro öğrencilerin birbirinden güzel gösterileri, ilerleyen zamanda çok başarılı bireyler olacağını kanıtlamış görünüyor.

Etkinlikler arasında folklör ve aşuk maşuk oyunları, bayrak gösterileri, öğrenci duâsı ve yemini ile Filistinli Kadınların,hapishanedeki,tutuklu yakınlarına moral olması ve dışardan haber vermek için şifreli şarkılı oyunları gurur ve duygusal anlar yaşattı.

Nöro öğrenciler Gazze'li çocuklar ve kadınlar için Türk Bayrağını ve Filistin Bayrağını temsil eden renkli uçan balonları Dünya'da Barış" sözleriyle semaya bıraktı. Tören sonrası mezuniyet keplerini havaya fırlatan Nöro öğrenciler

"Ulusum Korkma, Biz Yaparız. Dün Okulda, Bugün Evde Yarın Cephede Okuruz Korkma"

notuyla pasta keserek gönüllerince eğlendiler.