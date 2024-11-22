Nostalji okul kıyafetleriyle öğretmenler gününü kutladılar
Kayseri Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Şehit Kadir Çelebi ilkokulu Anasınıfı öğrencileri öğretmenler günü için nostalji gösteri düzenlediler.
Bu gösteri ile 90'lı yılların öğrenci kıyafetleri ve geçmiş eğitim hatıraları yeniden canlandırıldı.
Mavi önlük, beyaz yaka, saçlarda beyaz kurdela, beyaz çorap giyen öğrenciler, herkesi kendi çocukluğunda gördüğü geçmiş günlere taşıdı.Bu nostaljik enstantaneyi hazırlayan okul müdürü Tarık İsotcu ve sınıf öğretmeni Meltem Ünlü'yle beraber veliler de geçmişi yeniden hatırladılar.
Nostaljik bir ortamda kutlanan öğretmenler gününde, öğrenciler ve veliler bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladılar.