Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin çatısı uçtu

Kayseri'de akşam saatlerinden itibaren aniden bastıran sağanak, dolu ve ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin çatısı uçtu.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin çatısı uçtu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de akşam saatlerinden itibaren aniden bastıran sağanak, dolu ve ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin çatısı uçtu.

Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinde akşam saatlerinden itibaren aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı ile fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle çok sayıda araç hasar gördü.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin fırtına nedeniyle çatısı uçtu. Çatının uçma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin çatısı uçtu
Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin çatısı uçtu
Nuh Naci Yazgan Üniversitesinin çatısı uçtu
İHA
Kayseri Gündem

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