Minik güreşçiler Türkiye Şampiyonası il seçmelerinde mücadele edecek

Türkiye Şampiyonası’nda 11-14 yaş arası sporcuların katılacağı Minikler Karakucak Türkiye Şampiyonası il seçmeleri Salı günü yapılacak. Seçmelerde 25 – 30 sıklette 11 yaşındakiler doktor raporu ile katılabilecek. 12-14 yaş arası ise, 35’den 70 arası sıkletlerinde mücadele edecek. Teknik açıklamalar şu şekilde belirtildi; Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu 2024 vizeli lisansla mücadele edebilecek. Başka federasyon lisansı kabul edilmeyecek. 2023-24 vizeli lisanslar ile kimlik belgeleri tartı ve kura esnasında ibra etmek zorunda. Yıpranmış lisans ve kimlik kabul edilmeyecek. Kıyafet: Karakucak pırpıtı. Tüm sıkletlerde süre 4 dakikadır. Müsabakalar köprüsüz kara bucak güreşidir. Baştan sona puanlıdır. En az sıklet 25 kilogram olup daha aşağıda olanlar güreşemeyecek. Ağır sıklette güreşecek olanlar 70 ve belirlenen toleransı geçmek zorunda. İl seçmelerine katılmayan sporcular Türkiye Şampiyonasına katılamaz. Türkiye Şampiyonası 19 Haziran’da yapılacak.