Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi Esentepe'de hizmete açıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımları ile Melikgazi Belediyesi’nin hayırsever işbirliği ile Esentepe Mahallesi’nde hayata geçirdiği Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı.

Açılış programında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu Esentepe Mahallesi’ne sağlık ocağı, kütüphane, parklar yeni yollar gibi birçok hizmetin yapıldığını söyleyerek çok yakında bir de okul yapacaklarının müjdesini de verdi. 5 yılda ilçeye 100 adet hizmet kazandırdıklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu; "Bugün Aile Sağlık Merkezi’nin açılışını yapacağız ancak hemen yanında Akıl Küpü Kütüphanemizin de peyzajını bitirip burayı da açacağız. Buradaki okul ihtiyacını gidermek içinde 16 sınıflı okul yapacağız. Melikgazi’mizde ne kadar okul, sağlık ocağı, cami, Kuran kursu, sosyal tesis, pazar yeri, park ihtiyacı varsa bunları yaptık. Son 5 yılda ilçemize 100’e yakın hizmet kazandırdık. İnşallah bu tür projeleri ihtiyaç olduğunda yapmaya devam edeceğiz. Mahallelere yaptığımız butik projeler vatandaşımızın kendi mahallesinde hizmet almasını sağlıyor. Rabbim birlik ve beraberlik içinde hizmet etmeyi nasip etsin. Allah hayırseverimizden razı olsun. Birlikte bu güzel eseri ilçemize kazandırdık. Nurettin - Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi’mizin hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da bir konuşma yaparak Nurettin-Naciye Setenci Aile Sağlığı Merkezi’nin Melikgazi’ye ve Kayseri’ye hayırlı olmasını diledi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı ise, "Sağlık sahasında verilen hizmetlerin muhteşem bir yansımasını görüyoruz. Melikgazi Belediyemizin artık alışmış olduğumuz hayırseverler yürütmüş olduğu 15 sağlık ocağından birinin daha açılışını yapıyoruz. Emeği geçen Mustafa Palancıoğlu Başkanımıza ve hayırseverlerimize teşekkür eder, sağlık ocağının hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de, "Mustafa Başkanımız Melikgazi’de 5 yılda 100 adet tesis yapmış, dile kolay. Çok güzel işler yapılıyor. Değerli Başkanımızı tebrik ediyoruz. Her zaman bu güzel işleri yapıp hayır duası almaya devam edeceğiz. Hayır işleyen insan aynı bal arısı gibidir. Allah hepimizi bu güzel bal arılardan etsin. Hayırseverlerimize teşekkür eder, sağlıklı uzun ömürler dileriz. Yaklaşan bayramınızı tebrik ederim" diye konuştu.