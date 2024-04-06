Somali'de hayatını kaybeden Yörük, son yolculuğuna uğurlandı
Somali'nin başkenti Mogadişu'da yardım çalışanlarına yönelik bombalı saldırıda hayatını kaybeden Verenel Derneği Somali Temsilcisi Abdürrahim Yörük memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.
Somali’nin başkenti Mogadişu’da yardım çalışanlarına yönelik bombalı saldırıda hayatını kaybeden Verenel Derneği Somali Temsilcisi Abdürrahim Yörük memleketi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı.
Somali’de insani yardım faaliyetlerinde bulunan Verenel Derneği çalışanlarını taşıyan aracın kampa girişi anında yaşanan patlamada hayatını kaybeden Abdürrahim Yörük için memleketi Kayseri’de cenaze töreni düzenlendi. Hulusi Akar Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Yörük’ün cenazesi Asri Mezarlığa defnedildi.
Cenaze namazına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, dernek çalışanları, Yörük’ün yakınları ve vatandaşlar katıldı.