Nursaçan yönetiminin 5 yıllık zimmet davası yine ertelendi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı olduğu dönemde görevden uzaklaştırılan Tahir Nursaçan ve bazı OSB yöneticilerine ‘zimmet’ ve ‘kamu görevlisinin resmi belgedeki sahteciliği’ iddiasıyla açılan davanın duruşması yine ertelendi.

Kayseri OSB’de yapılan harcamaların denetlenmesi için 2019 yılının haziran ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na bağlı müfettişler görevlendirildi. İncelemeler sonrasında rapor hazırlandı.

Soruşturma sonunda OSB eski Başkanı Tahir Nursaçan ile yöneticiler Ş.Ö., S.S., S.A. ve Ö.B. hakkında ‘zimmet’, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan açılan soruşturma, 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sadece avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti beklenen evraklar ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.