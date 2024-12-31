İl Müftüsü Ayvaz: 'Müslümanların yılbaşı kutlamasını uygun görmüyorum. Dinimizde yılbaşı kutlaması yoktur'

Ayvaz, "Üç aylarda istiğfar etmemiz, hayatımızı muhasebe etmemiz ve geçmiş hatalarımızdan arınıp kurtulmamız gerekiyor. Oruç tutmalı, nafile namazlar kılmalı, bol bol Kur'an okumalı ve insanlara iyilikte bulunmalıyız" ifadelerini kullandı. Regaip Kandili'nin 2 Ocak Perşembe akşamı idrak edileceğini belirten Ayvaz, bu gecenin Allah’ın kullarına değer verdiği anlamına geldiğini vurguladı.

Miraç Kandili'nin de üç aylar içinde yer aldığını söyleyen Ayvaz, peygamberin Sidretü’l Münteha’ya yükselişinin insanlık tarihinin en büyük mucizesi olduğunu ifade etti. Şaban Ayı’nın 15. gecesi Berat Kandili ve Ramazan Ayı'nın da üç ayların önemli dini dönemleri arasında yer aldığını hatırlattı.

Kayseri İl Müftüsü ayrıca yılbaşı kutlamaları hakkında da görüş bildirdi. Ayvaz, "Müslümanların yılbaşı kutlamasını uygun görmüyorum. Dinimizde yılbaşı kutlaması yoktur ve Allah Kur'an'da onlara benzemememizi buyuruyor. Bu gecede daha çok Allah’a dua etmeli ve hayatımızın muhasebesini yapmalıyız" dedi.

Kayseri İl Müftülüğü'nün düzenleyeceği programlarla halkı Ramazan'a en güzel şekilde hazırlayacaklarını belirten Ayvaz, üç ayların ilimize, ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini diledi.