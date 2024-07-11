O mahalle sağlıklı sokaklara kavuşuyor

İlçenin birçok mahallesinde sokak sağlıklaştırması ve yol rehabilitasyon çalışmaları yapan Melikgazi Belediyesi, Germir Mahallesi’nde çalışmalarına devam ediyor.

Germir Mahallesi’nde yapılan sokak sağlıklaştırma ve yol rehabilitasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Germir Mahallemizde uzun süredir talep edilen doğalgaz ihtiyacı vardı. Tarihi bir mahalle olduğu için, tescilli binaların bölgelerinde olduğu için çeşitli işlemler burada biraz daha zor olabiliyor. Şu anda bu işlemler bitti. Altyapı kurumları burada çalışmalarını yürütüyor. Yüzde 25-30’luk bir bölüm tamamlandı. Tamamlanan bölümlerin arnavut kaldırımı, asfalt yapım çalışmaları devam ediyor. 2.5 kilometrelik bir hattın 800 metresi Arnavut kaldırımı, diğer kısımları ise asfalt olacak. İnşallah ilk etapla birlikte burada güzel bir çalışma başlamış oldu. Altyapı faaliyetleri tamamlandı. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için Germir Mahallemizde inşallah çalışmalarımız devam edecek. Hayırlı olsun” dedi.

Germir Mahalle Muhtarı Ali Kapısız, Başkan Palancıoğlu’na gayretli çalışmaları için teşekkür ederek, “Germir Mahallemize yapmış olduğunuz çaba ve gayretlerini çok yakından takip ediyorum. Allah sizden razı olsun Sayın Başkanım. Germir Mahallemiz tarihi bir yer olduğu için turizm açısından çok önemli bir yer. Şu anda bir sokağımızda altyapı çalışmaları sonlandı. Mahallemiz için çabalarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.